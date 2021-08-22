Abbas Güçlü: Yaşananlardan hiç ders almamışız

2021 sınav maratonu tamamlanmadan yani lise ve üniversitelere kayıtlar henüz bitmeden 2022 dershane sezonu çoktan açıldı.

Görünen o ki yaşananlardan hiç ders almamışız, sınav odaklı eğitime kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakanlar değişse de sistem hep aynı kalıyor.

Dershane ve özel ders ücretleri, özellikle dar gelirlilerin ödeme sınırlarının çok üzerinde.

Göndermek isteseler ekonomik güçleri yok, göndermeseler büyük bir vicdani sorumlulukla karşı karşıya kalacaklar.

Dershaneye gidenlerin yarıdan fazlası istediği okulu zaten kazanamıyor ama denememiş olmak, hem öğrenciler hem de ebeveynler üzerinde ileride derin yaralar açabiliyor.

Allah kimseyi böylesi zor bir ikilemle karşı karşıya bırakmasın!

Abbas Güçlü’nün yazısı