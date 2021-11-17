Abbas Güçlü: Yakında yazmayı, konuşmayı unutursak ona da şaşırmamak gerekir

Prof. Dr. Enver Hasanoğlu, “Tatilde çocuklarımızın da rehavete kapılmadan korunmayı sürdürmesi lazım. Aksi takdirde okul açıldığı zaman korkarız ki vaka sayıları daha da artacaktır” dedi.

Ciddi bir uyarı ve mutlaka ciddiye alınmalıdır.

Kitaba dair

Eskiden tatil demek, okumak, daha çok okumaktı.

Hafta sonu, bayram, yarıyıl ve yaz tatilleri için kitap setleri vardı. Oku oku bitmezdi. Peki ya şimdi?

Alışkanlıklarımız değişti. Hem de çok değişti.

İnternetin yaygınlaşmasıyla birlikte evlerimize günlük gazete girmez oldu. Kitap okumak, ansiklopedi karıştırmak, iki satır bir şey yazmak hele ki kütüphaneye gitmek tarih oldu!

Yakında yazmayı, konuşmayı unutursak ona da şaşırmamak gerekir.

140 karakterle yazmak, birkaç yüzü aşmayan kelimeyle konuşmak, kısa videolar izlemek en makbul olanı.

Abbas Güçlü’nün yazısı