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Yaramazlara biraz batar!

Abbas Güçlü: Pek çok şey gibi bayramların da artık tadı tuzu yok

Her şey gibi bayramları da sıradanlaştırdık. Daha da önemlisi, yarın, bugünleri de arayacak noktaya gelmeyelim.

Bayram denildiğinde, o da ne ki diyenler çıkarsa hiç şaşırmayalım.


Milli ve manevi değerlerden bu kadar uzaklaşmanın muhtemelen onlarca sosyolojik nedeni vardır.

Aslında, kabahatli aramaya da hiç gerek yok, bu noktaya, adım adım ve hep birlikte geldik.

Dini bayramlar böyle de milli bayramlar farklı mı?

Gelinen nokta, kentleşmenin getirdiği bir modernleşme mi yoksa eski heyecanları yaşatacak hoşgörü ortamının giderek yok oluşu mu?

Kafalar karmakarışık.

Üniversitelerimiz keşke bir ara bu tür konuları da inceleseler. Sonuç ne çıkarsa çıksın tüm bayramlar, onun ya da bunun değil, hepimizin. Onu her daim yaşatacak olanlar da bizleriz…

Her şeye rağmen yüzünüzden gülücük, evinizden misafir, telefonunuzdan arayanınız hiç eksik olmasın.

Özetin özeti: Eminiz ki bayram sonrası bayram öncesinden çok daha güzel olacaktır. Olmalı da. En azından beklentimiz ve temennimiz bu yönde…

Abbas Güçlü’nün yazısı

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