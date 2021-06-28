Abbas Güçlü: ÖSYM ne yapmaya çalışıyor? Gaddarlık niye?

Matematik, dün yine ezdi geçti!

Allah aşkına ne olur birisi söylesin:

ÖSYM ne yapmaya çalışıyor?

Verilen eğitimle, özelliklere pandemi döneminde verilen eğitimle, sorulan sorular ne kadar örtüşüyor?

Bu yıl hem eğitim yoktu hem de ek süre!

O zaman “gaddarlık” niye?

Son iki gündür, sınav sonrası yaşanan tablo, umarız bir kez daha yaşanmaz. Çünkü çocuklarımız, artık bu yükü bir daha kaldıramaz!..

Adaylara ve onların karşısında eriyip biten velilerimize, bu eziyeti çektirmeye, enkaza çevirmeye hiç ama hiç kimsenin hakkı yok.

Abbas Güçlü’nün yazısı