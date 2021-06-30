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Yaramazlara biraz batar!

Abbas Güçlü: MEB ve YÖK bazen üç maymunu oynuyor

Hiçbir şey yoktur diyemiyoruz, çünkü geçmişte çok ciddi skandallar yaşandı.

İşte bu yüzden, MEB, YÖK ve ÖSYM, her zamankinden çok daha şeffaf olmak zorunda.


Her iddiaya tek tek açıklama getirerek, şehir efsanelerine son vermeliler.

ÖSYM’nin Kurucu Başkanı Altan Günalp döneminde, bir sıkıntı olduğunda, sorunları bizzat kendileri açıklar ve tartışmalar büyümeden kapanır giderdi.

ÖSYM, o dönemlerde, dünyanın en saygın ve güvenilir kurumları arasında yer alıyordu. Sonra dibe vurdu.

MEB ve YÖK de bazen çok içine kapanıp üç maymunu oynuyor, bazen de çok konuşuyor ama hiçbir şey söylemiyor.

Bu da bazen pireyi deve yapmaya yetiyor da artıyor.

Çözümü çok uzaklarda aramayalım. Samimiyet, şeffaflık ve güven, her sorunun çözümünde altın anahtardır…

Abbas Güçlü’nün yazısı

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