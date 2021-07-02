Abbas Güçlü: MEB ve ÖSYM’nin öğrencileri enkaza dönüştürme operasyonu

Çünkü kontenjan yok, iyi okul yok, iş yok!

Bu yüzden sınav sonuçları sizi yanıltmasın! Sınavlar üzerinden çocuklarınızı sorgulamayın, değer biçmeyin!

Eğitim elbette çok önemli.

Çocuklarımızın ve ülkemizin geleceği bir anlamda ona bağlı.

Ama nasıl bir eğitim?

İşte asıl önemli olan o!

Bugünkü eğitim sistemi çocuklarımızı değersizleştirmenin ötesine maalesef geçemiyor; birini sevindirirken, onlarcasını üzüyor!

MEB ve ÖSYM’nin organize bir şekilde yaptığı, bu öğrencileri enkaza dönüştürme operasyonuna veliler olarak ne olur sizler de destek olmayın.

Çünkü onların yaptığı yönlendirme değil sadece eleme!

Kriterleri doğru olsa da bir yere kadar su kaldırır ama onu bile adil bir şekilde yapamıyorlar.

Abbas Güçlü’nün yazısı