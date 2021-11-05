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Yaramazlara biraz batar!

Abbas Güçlü: Eğitimin kalitesi yükselteceğine barajlar yükseltiliyor

Sınav odaklı eğitimden vazgeçip üretim odaklı eğitime geçmemek için daha ne kadar direneceğiz?

Şimdi değilse ne zaman?


Bugünkü sistemden memnun olan var mı ki hâlâ her fırsatta korumaya çalışıyoruz?

Çocuklarımızı dershaneye çok daha bağımlı hale getiriyoruz.

Örnek mi?

Ondan daha çok ne var ki!

Sağlık, hukuk, mühendislik, eğitim gibi alanlara getirilen barajlar yükseltilecek, bu alanların kapsamına giren başka programlara da başarı sıralaması zorunluluğu getirilecekmiş!

Ne güzel!

Eğitimin kalitesi yükselteceğine barajlar yükseltiliyor.

Öğrenciler okula daha bağımlı hale getirileceğine adeta dershanelere yönlendiriliyor!

Abbas Güçlü’nün yazısı

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