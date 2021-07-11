Abbas Güçlü: Çok popüler liselerin öğrencileri bile son iki yılda açık liseye geçip dershaneye gidiyorlar

1.2 milyon öğrenci arasında, eski bakanlardan birinin söylemiyle, “nitelikli” olan liseyi arayıp bulmak, herkesin sahip olabileceği bir ayrıcalık değil.

Önce Matematik Olimpiyatları’nda sorulan soruları çözeceksiniz, sonra ilk 10 bine gireceksiniz, daha sonra da o mu, bu mu, şu mu daha iyi üniversite sınavlarına hazırlar diye çarkıfelek çarkını çevireceksiniz. Artık hangisinde durursa.

O okullardan birine giremediyseniz, Allah sabır versin. Sizin zamanınızda olduğu gibi, “Ne sınavı? Ya mahalledeki liseye giderim ya da Anadolu lisesi bana yeter de artar” demeyin. Çünkü ortada ne o sizin zamanınızdaki Anadolu liseleri kaldı ne de o klasik mahalle liseleri. Tek seçeneğiniz var; o da ya imam hatip ortaokulu ve liseleri ya da meslek liseleri! Ha, MEB’in hakkını yemeyelim, bir de açık liseler var ki hiç sorgulamadan herkesi kaydediyorlar, muhtemeldir ki sizi de hemen alırlar.

Açık lise diye hafife almayın, o sınavla girilen çok popüler liselerin öğrencileri bile son iki yılda açık liseye geçip, dershaneye gidiyorlar ki duyduğunuzda sakın ola böyle saçmalık mı olur demeyin. En baba eğitimciler bile bu yöntemi öneriyor, çocuklarının geleceği için sınavla girilen okullar yerine, dershaneye gidebilmek için açık liseyi tercih ediyorlar!

Abbas Güçlü’nün yazısı