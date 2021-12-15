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Yaramazlara biraz batar!

Abbas Güçlü: Bazı alanlarda ülkemizin kırk yıllık ihtiyacını karşılayacak mezun var

Kontenjanlar boş kalıyor, öğrenciler perişan oluyor, çocuklar çocukluğunu, gençler gençliğini yaşayamıyor, mezunlar işsiz kalıyor, yüzlerce bölümü tek aday dahi tercih etmiyor, bazı alanlarda ülkemizin kırk yıllık ihtiyacını karşılayacak kadar mezun var ve ÖSYM hiç bunlar yaşanmıyormuşçasına aynen yoluna devam ediyor.

Daha da vahimi, sınavlarda yer almadığı için sanat, spor ve özellikle de sosyal bilimler yok olma noktasına geldi ama bunu bile sorgulayan yok.


Dünya değişti, onlar hâlâ aynı kafada.

Abbas Güçlü’nün yazısı

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