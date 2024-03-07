AB: Türkiye merkezli suç örgütlerinin eroin ticaretindeki hakimiyeti sürüyor

Avrupa Birliği (AB) Polis Teşkilatı’na (Europol) göre Avrupa’daki eroin ticaretinde Türkiye merkezli suç şebekelerinin hakimiyeti devam ediyor.

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Europol’un ‘AB Uyuşturucu Piyasaları Raporu’ bugün açıklandı.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre Afganistan kaynaklı eroin, büyük ölçüde Türkiye’deki limanlar aracılığıyla AB ülkelerine gönderiliyor.

AB uyuşturucu pazarının perakende değerinin en az 31 milyar avro olduğu hesaplanıyor.

Europol’e göre uyuşturucu pazarı, yolsuzluk ve şiddet nedeniyle toplumsal dokuyu giderek daha fazla yıpratıyor.

Rapora göre, operasyonlarda ele geçirilen yüklü miktarlar, Avrupa genelinde uyuşturucuya ulaşılabilirliğin giderek arttığını gösteriyor.

Avrupa limanlarına konteynırlarla taşınan kokain, AB genelinde benzeri görülmemiş bulunabilirliğe ulaştı.

Rapora göre, liman işçilerine rüşvet ve baskı kokain kaçakçılığının temel etkenlerinden biri.

Europol’e göre, eroin en yaygın kullanılan yasa dışı uyuşturucu olmaya devam ediyor.

Türkiye geçiş noktası

Avrupa’da kullanılan eroinin ana kaynağı Afganistan. Ancak eroinin AB ülkelerine ulaşmasında Türkiye hala önemli bir geçiş noktası.

Rapora göre, Avrupa Birliği’ne eroin kaçakçılığı giderek artan oranda deniz yollarına, özellikle de küresel konteyner trafiğine ve Türkiye’den kalkan feribotlara dayanıyor.

Europol’e göre “Türk suç örgütleri, Avrupa pazarına yapılan toptan eroin kaçakçılığında hakimiyetini sürdürüyor.”