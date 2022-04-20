AB: Rusya’ya petrol ve doğalgaz ambargosu er ya da geç uygulanacak

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, AB’nin Rusya’ya karşı petrol ve doğal gaz ambargosunu ‘er ya da geç’ uygulayacağından emin olduğunu söyledi.

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Ukrayna’ya giden Michel mesajlarını Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’yle görüşmesinin ardından verdi.

Michel, Ukrayna’yı desteklemek için ellerinden gelen her şeyi yapmaya kararlı olduklarını vurgulayarak şunları söyledi: “Bugüne kadar birçok somut tedbir kararı aldık. Bu yeterli değil ve bu yüzden Rusya üzerindeki baskıyı artırmak için sürekli çalışıyoruz.”

Michel, AB’nin ‘Rusya’ya enerji bağımlılığını durdurmak konusunda kararlı olduğunu ve ambargonun kaçınılmaz olduğunu’ da ekledi.

ABD ve Britanya, 8 Mart’ta Rus petrolüne ambargo kararı almıştı.

Ancak Avrupa Birliği, son olarak açıkladığı beşinci yaptırım paketinde de yüksek bağımlılık nedeniyle petrol ambargosu konusunda uzlaşamamıştı.