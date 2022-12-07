AB, Meta’nın kişiselleştirilmiş reklamlarına yasak getirmeye hazırlanıyor

Avrupa Birliği’nin kişisel verilerin korunmasından sorumlu kurumu EDPB, Facebook’u bünyesinde barındıran Meta şirketinin kullanıcı onayı almadan kişiselleştirilmiş reklam gösteremeyeceğine hükmetti.

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Kişisel verilerin işlenmesine dayanan reklamlar üzerinden para kazanan teknoloji devi şirketlerinin iş modelleri ve veriler ile ne yaptıkları kamuoyu ile ulusal otoriteler tarafından da yakından izleniyor.

Reuters’a konuşan bir kaynağın dün verdiği bilgiye göre hüküm, Avrupa Veri Koruma Kurulu’nun (EDPB) aldığı ancak kamuya açıklanmamış kararda yer aldı.

Buna göre, Avrupa birimi İrlanda’da kurulu olan Meta’nın tabi olduğu İrlanda veri koruma kurumu bir ay içinde EDPB’nin kararı doğrultusunda bir karar alacak. EDPB büyük ihtimalle İrlandalı kurumun Meta’ya para cezası vermesini isteyecek.

Meta’nın META.O hisseleri haberin ardından dün yüzde 6,8 düşüşle kapandı.