AB Komisyonu'ndan dört porno sitesine soruşturma

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu çocukların korunmasıyla ilgili tedbirlere uymadıkları gerekçesiyle dört porno sitesine soruşturma açtı.

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Söz konusu siteler Pornhub, Stripchat, XNXX ve XVideos.

Açıklamada soruşturmanın AB Dijital Hizmetler Yasası’nı ihlal ettikleri şüphesiyle açıldığı kaydedildi

AB Komisyonu sözcülerinden Thomas Regnier konuyla ilgili şöyle konuştu: “Söz konusu sitelerin çocukların içeriğe erişimini etkili şekilde engellemediğinden şüpheleniliyor.

Ayrıca çocukların bu tür içeriklere erişimiyle ulusal düzeyde mücadele için üye ülkelerle AB düzeyinde koordineli bir şekilde harekete geçmeye karar verildi.”