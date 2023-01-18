AB: İran’a karşı yeni yaptırımlarla ilgili tüm seçenekler masada

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun adaletten sorumlu üyesi Didier Reynders, AB’nin İran’daki insan hakları ihlallerine karşı, Devrim Muhafızları Ordusunu hedef almak da dahil yeni yaptırımları değerlendirdiğini, tüm seçeneklerin masada olduğunu söyledi.

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Reynders, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda İran’daki durumla ilgili düzenlenen oturumda konuştu.

AB’nin, İran-Britanya çifte vatandaşı eski Savunma Bakan Yardımcısı Ali Rıza Ekberi’nin casusluk yapmak suçlamasıyla idam edilmesini bir kez daha kınadığını belirten Reynders, “İran’daki iç durum büyük bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor” dedi.

Reynders, “Sizi temin ederim ki; AB’nin İran’daki olaylara yanıt verebilmesi için tüm seçenekler masada” dedi.

AB Konseyi’nin, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nu hedef almak da dahil yeni kısıtlayıcı önlemleri değerlendirdiğini belirten Reynders, aynı zamanda İran makamlarıyla tüm iletişim kanalları üzerinden diyalog kurmaya da devam edildiğini bildirdi.

AB son olarak 12 Aralık 2022’de İran’da toplam 24 kişi ve beş kuruluşu yaptırım listesine aldığını duyurmuştu. Belirlenen kişiler varlıklarının dondurulmasına tabi tutulurken AB vatandaşları ve şirketlerinin onlara fon sağlaması da yasaklanıyor. Bu kişiler ayrıca AB topraklarına girme ve bu topraklardan geçişlerden men ediliyor.