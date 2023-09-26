AB-İKSV işbirliği: Dört kültür sanat projesine 11 milyon lira destek

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) Avrupa Birliği’nin (AB) desteğiyle hayata geçirdiği Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı’yla Türkiye’nin farklı bölgelerinden dört proje, 11 milyon liralık desteğe hak kazandı. Kültür ve sanatın farklı disiplinlerine odaklanan projeler, bulundukları bölgede yerel kültür politikalarının geliştirilmesine katkı sağlayacak.
Türkiye’de kültür-sanat alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile belediyeler arasındaki diyaloğu ve işbirliklerini geliştirmeyi amaçlayan projede desteklenecek projeler belirlendi.
Desteklenecek projeler şunlar:
- Deprem bölgesinde âtıl bir yapının çocuklara ve gençlere yönelik disiplinlerarası bir kültür-sanat mekânına dönüştürülmesi
- Sivil toplumun aktif rol alacağı bir festival oluşumu
- Dezavantajlı grupların kültür ve sanata erişimini artırmaya yönelik bir mekân dönüşüm tasarımı
- Şehirler arasında sanatçı değişimini teşvik
Ortaklaşa Hibe Programı, iki ayrı dönemde toplam 1,3 milyon avro hibe desteği sağlayacak. Kültür-sanat odaklı sivil toplum kuruluşlarının, en az bir belediye ortaklığıyla başvurabileceği programın ikinci dönemi için başvuruların Nisan 2024’te açılması planlanıyor.
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