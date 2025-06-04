A Milli Kadın Voleybol Takımı, Fransa'yı 3-1'le geçti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi’ndeki (VNL) ilk maçında Fransa’yı 3-1 yendi.
Çin’in başkenti Pekin’de oynanan ilk hafta karşılaşmasında kadrolar şöyleydi…
Fransa: Ndiaye, Fanguedou, Mayer, Rotar, Depie, Haewegene (Gelin, Respaut, Schalk, Ngolongolo)
Türkiye: Aslı Kalaç, Alexia Carutasu, Hande Baladın, Deniz Uyanık, Yaprak Erkek, Elif Şahin (Simge Aköz, Derya Cebecioğlu, Dilay Özdemir, Ayçin Akyol)
Setler: 17-25, 25-23, 13-25, 14-25
Fransa’yı 3-1’le geçen milli takım, ikinci maçını 6 Haziran Cuma Türkiye saatiyle 14.30’da Tayland’la yapacak.
Program şöyle:
6 Haziran 2025: 14.30 – Türkiye-Tayland (TRT Spor Yıldız)
7 Haziran 2025: 10.00 – Türkiye-Polonya (TRT Spor)
8 Haziran 2025: 14.30 – Çin-Türkiye (TRT Spor)
Voleybol Milletler Ligi’ne galibiyetle başlıyoruz! ❤️ pic.twitter.com/KhH0T6zyW7— Türkiye Voleybol Federasyonu (@TVForgtr) June 4, 2025