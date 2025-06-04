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Yaramazlara biraz batar!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Fransa'yı 3-1'le geçti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi’ndeki (VNL) ilk maçında Fransa’yı 3-1 yendi.

Fotoğraf: AA

Çin’in başkenti Pekin’de oynanan ilk hafta karşılaşmasında kadrolar şöyleydi…


Fransa: Ndiaye, Fanguedou, Mayer, Rotar, Depie, Haewegene (Gelin, Respaut, Schalk, Ngolongolo)

Türkiye: Aslı Kalaç, Alexia Carutasu, Hande Baladın, Deniz Uyanık, Yaprak Erkek, Elif Şahin (Simge Aköz, Derya Cebecioğlu, Dilay Özdemir, Ayçin Akyol)

Fotoğraf: TVF

Setler: 17-25, 25-23, 13-25, 14-25

Fransa’yı 3-1’le geçen milli takım, ikinci maçını 6 Haziran Cuma Türkiye saatiyle 14.30’da Tayland’la yapacak.

Program şöyle:

6 Haziran 2025: 14.30 – Türkiye-Tayland (TRT Spor Yıldız)

7 Haziran 2025: 10.00 – Türkiye-Polonya (TRT Spor)

8 Haziran 2025: 14.30 – Çin-Türkiye (TRT Spor)

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