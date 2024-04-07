A Milli Kadın Hentbol Takımı ilk kez Avrupa yolcusu

A Milli Kadın Hentbol Takımı ilk kez EHF 2024 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası’na katılacak.

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24 takımın üç ülkede yarışacağı 28 Kasım-15 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek EHF 2024 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası’na Türkiye ilk kez katılacak.

2024 Avrupa Şampiyonası yolundaki elemeler grubunda oynadığı beş maçta A Milli Kadın Hentbol Takımı, iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet alarak Sırbistan’a gelmişti.

Milli takım ilk maçında deplasmanda Karadağ’a 39-23 mağlup olmuş, daha sonra Ankara’da Sırbistan’la 29-29 berabere kalan ay-yıldızlılar, gruptaki üçüncü maçında Bulgaristan’ı deplasmanda 30-24 mağlup etmişti. Grupta dördüncü maçında milliler, bu kez konuk ettiği Bulgaristan’ı 38-13 yendi. Milli takım, gruptaki beşinci maçında Rize’de konuk ettiği Karadağ’a 30-28 yenilmişti.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, grupta altıncı ve son maçında bu akşam Zrenjanin kentinde Sırbistan’a da 30-22 yenildi.

Türkiye bu akşam elde ettiği sonuçla, grupta en iyi üçüncü takımlar arasına girerek Avrupa Şampiyonası’na gitmeye hak kazandı.

Avusturya, İsviçre ve Macaristan’da yapılacak EHF 2024 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası’nın final maçıysa 10 bin seyirci kapasiteli Viyana’nın Wiener Stadthalle Spor Salonu’nda oynanacak.