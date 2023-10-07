A Milli Erkek Voleybol Takımı, Mısır’ı mağlup etti

Seçimden sonra yükselen Borsa İstanbul görünümünü koruyor. Investing’in aktardığına göre Borsa İstanbul BIST-100 endeksinde dün en çok yükselen hisseler şöyle oldu: Dün en çok kaybettiren hisselerse şunlar: Borsa İstanbul’da 21 gün sonra yeni rekor