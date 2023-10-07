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Yaramazlara biraz batar!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Mısır’ı mağlup etti

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri B Grubu’ndaki 6’ncı maçında Mısır’ı 3-1 yendi.

Fotoğraf: AA (Temsili)

Japonya’nın başkenti Tokyo’da oynanan karşılaşmanın ilk iki setini, 25-21 ve 25-18’lik skorla Türkiye hanesine yazdırdı. Fakat Mısır, 3’üncü seti 25-20 alarak skoru 2-1’e getirdi.


Ay-yıldızlılar, 5-0 geriye düştüğü 4’üncü seti 25-23 kazanarak gruptaki 3’üncü galibiyetini elde etti. Mısır da 4’ncü mağlubiyetini yaşadı.

Elemelerde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, Paris 2024’e katılma hakkı elde edecek.

İlk iki şansı bulunmayan Türkiye, 7’nci ve son maçını yarın TSİ 07:00’de Tunus’la yapacak.

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