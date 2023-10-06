A Milli Erkek Voleybol Takımı, Finlandiya’yı mağlup etti

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri B Grubu’ndaki 5’inci maçında Finlandiya’yı 3-2 yendi.

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Japonya’nın başkenti Tokyo’da oynanan karşılaşmaya iyi başlayan milliler, 25-22 ve 25-23’lük sonuçlarla setlerde 2-0 öne geçti.

Maçtan kopmayan Finlandiya, üçüncü ve dördüncü seti 25-23 alarak karşılaşmayı karar setine taşıdı. Karar setini 15-8 kazanan A Milli Takım, sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Türkiye gruptaki 2’nci galibiyetini elde etti. Finlandiya’ysa elemelerdeki 5. maçını da kaybetti.

Elemelerde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, Paris 2024’e katılma hakkı elde edecek.

Grupta ilk 2’de yer alma şansı bulunmayan Türkiye, 6’ncı maçını yarın TSİ 04:00’te Mısır’la yapacak.