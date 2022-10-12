97 yaşında aday olan Malezya’nın eski başbakanı: Görevimi yapacak kadar iyi hissediyorum

Malezya’da iki kez başbakanlık yapan Mahathir Muhammed, 97 yaşında parlamentoya girmek için bir kez daha aday oldu.

Fotoğraf: Reuters

1964’te milletvekili seçilen Muhammed, 1981-2003 arasında 22 yıl başbakanlık koltuğunda oturdu. 2018’de, 92 yaşındayken ikinci başbakanlık dönemini yaşadı. 1980’lerde ülkedeki ekonomik kalkınma ve geçiş sürecini yönetmesiyle tanınan Muhammed Şubat 2020’de istifa etti.

Geçmişte defalarca kalp krizi geçiren, bypass ameliyatları olan Muhammed bu yıl da kalbiyle ilgili bir sorun yaşadı. Covid-19 tedavisi gördüğü hastaneden geçen ay taburcu oldu.

Sağlık durumunun aktif siyasete devam etmesi için uygun olmadığını söyleyenlere görevini layıkıyla yerine getirecek kadar iyi olduğunu belirterek yanıt verdi.

İçinde bulunduğu ittifak kazanırsa kimin başbakan olacağına karar vereceklerini aktaran Muhammed’in bu sözleri seçimi kazanmaları halinde başbakan olup olmayacağının netleşmediğine işaret ediyor.

9 Aralık’taki seçimlerde Langkawi bölgesinden milletvekili olmak için yarışacak Muhammed, kendi partisi Vatan Savaşçıları Partisi (Pejuang) içinde olduğu GTA ittifakının 15’inci genel seçimlerde ülke genelinde 120 milletvekili koltuğu için yarışacağının altını çizdi.