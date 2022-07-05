95-0 ve 91-1 biten iki futbol maçına inceleme

Sierra Leone’de, toplam 187 gol atılan iki maçla ilgili inceleme başlatıldı.

Sierra Leone liginde bir antrenman. Fotoğraf: www.afrik-foot.com

Super 10 Ligi’nden ülkedeki en üst lig Premier Ligi’ne çıkmayı sağlayacak play-offlara kalmak için mücadele eden, ikisi de aynı puana sahip Kahunla Rangers ve Gulf FC, pazar günü aynı saatte oynanan maçlarda rakiplerini ‘farklı’ yendi. Kahunla Rangers-Lumbebu United maçı 95-0, Gulf FC-Koquima Lebanon maçı 91-1 sonuçlandı.

Ülke tarihinin rekor farklı galibiyetlerinin elde edildiği maçların ilk devreleri 2-0 ve 7-1 bitti. İki takımın da önde olması nedeniyle, galip gelmeleri halinde fazla gol atanın üst lige çıkacağı anlaşılınca ikinci 45 dakikalarda Kahunla Rangers ve Gulf FC ‘gol oldu yağdı.’ İkinci yarıda Kahunla’nın oyuncuları 93, Gulf FC’ninkiler 84 kez topu ağlarla buluşturdu.

Gulf FC’nin maçının hakemi ikinci yarıyı yönetmeye devam etmek istemeyince yerine bir başka hakem geçti.

Maç sonuçları iptal

Maçlarda şike olduğu şüphesiyle sonuçlar iptal edildi. Federasyon, incelemenin sonucunda sorumluları polis ve adalete teslim edeceklerini açıkladı. Federasyon Başkanı Thomas Daddy Brima, ”Böyle utanç verici bir şey cezasız kalamaz” dedi.

Kahunla Rangers’ın CEO’su Eric Kaitell, ‘takımının ve diğer üç takımın sergilediği sportmenlik dışı davranışı kınadığını, bu tuhaf maç sonucu nedeniyle tüm taraftarlardan özür dilediğini’ ve inceleme için bir komite oluşturduğunu söylerken rakipleri Lumbebu United’ın yöneticisi ‘şike yapıldığına dair bir bilgisi olmadığını’ ifade etti.

Gulf FC’den açıklama gelmedi; onların rakibi Koquima Lebanon’un yönetimi ‘dostluk maçı oynandığını’ öne sürdü.