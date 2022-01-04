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Yaramazlara biraz batar!

94 yaşındaki adam, torununu vurarak öldürdü

İzmir’in Bayındır ilçesinde 94 yaşındaki adam, torununu pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Hasköy Mahallesi’nde ikamet eden Hüseyin N., İlçe Jandarma Komutanlığ’nı arayarak evinde tartıştığı 40 yaşındaki torunu Halit N.’yi pompalı tüfekle ateş ederek vurduğu ihbarında bulundu.


Eve giden sağlık ekipleri, Halit N.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri incelemesinin ardından Halit N.’nin cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Jandarma ekipleri, Hüseyin N.’yi gözaltına alındı.

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