93 yaşındaki adam eşinin anısına yürüdü: Yürüteçle yarı maraton mesafesini tamamladı

Galler’de, 93 yaşındaki Neil Norman, 2020’de ölen karısının anısına yarı maraton mesafesini yürüdü.

Fotoğraflar: BBC

Kalçasında ve dizinde kireçlenme olan Norman’ın, Aralık 2020’de 88 yaşındayken Covid-19 nedeniyle kaybettiği eşi Anne’i anmanın yanında bir hedefi daha vardı. Alzheimer Derneği’ne bağış toplamak. Eşine ölmeden birkaç yıl önce Alzheimer tanısı konulmuştu.

Swansea kentinde yaşayan Norman, yola çıktığında 100 sterlin (2 bin lira) toplamayı amaçlıyordu. Ancak topladığı bağış miktarı 4 bin 500 sterlini (90 bin lira) aştı.

Bir petrol şirketinde mühendis olarak çalıştıktan sonra emekli olan Norman, 20,9 kilometrelik yarı maraton mesafesini 100 etaba böldü. Yürütecinden destek alarak evinin bulunduğu semtteki bir alanın etrafında yürüdü. Dün, 100’üncü etabı tamamladığında ailesi ve komşuları onu alkışlayarak tebrik etti.

Mesafeyi tamamladıktan sonra esin kaynağının 66 yıllık eşi Anne olduğunu söyleyen Norman şöyle devam etti: ”Pandemi sürecinde eve kapandığımızda baş başa kaldık. Alzheimer hastası olan biri için ne kadar zor bir şey bilseniz. Sadece camdan dışarı bakabiliyorduk. Oysa onca yıl birlikte neler yaptık, dünyayı gezdik, konserlere, yemeklere gittik. Ben onu kaybettikten sonra çok zor bir süreç geçirdim. Sonra oturup üzülerek bir yere varamayacağımı düşünerek bu yürüme işini düşündüm. Onu toplum önünde andım ve bağış toplamak gibi önemli bir amacım daha vardı bunu yaparken. Beni zinde tutması açısından da iyi oldu.”

Umduğundan fazla bağış topladığı için çok mutlu olduğunun altını çizen Norman, gücü yettiğince yürümeye devam edeceğini söyledi.