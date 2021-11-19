90 yaşındaki Alzheimer hastası, Covid-19’u üç ayda yendi

Erzurum’da yaşayan 90 yaşındaki Neriman Yavuz, Alzheimer dahil yaşlılığa bağlı birçok hastalığı olmasına rağmen üç ayda Covid-19’u yendi.

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Dört çocuk annesi kadın, rahatsızlanınca yakınları tarafından 17 Eylül’de Erzurum Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne götürüldü. Testi pozitif çıkan Yavuz, enfeksiyon hastalıkları servisinde tedaviye alındı.

Yavuz, yaklaşık üç aylık tedavi sonrası iyileşti.

Kadının kardeşi Aysel Turan, ablasının yaşlılık nedeniyle birçok rahatsızlığının bulunduğunu, aynı zamanda Alzheimer olduğunu belirterek şunları söyledi: “Ablamı acil servise getirdiğimizde çok rahatsızdı. Yapılan testler sonucu Covid-19 olduğunu öğrendik. Enfeksiyon servisine çıkardılar. Ablamın yaşlılık nedeniyle birçok hastalığı var. Her şeye rağmen doktorlarımızın büyük özverisiyle hastalığı yenmeyi başardı.”

Tek doz aşılı

Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Servisi Covid-19 Sorumlusu Hümeyra Başçı ise şunları kaydetti: “Hastamız buraya geldiği zaman çok düşkün bir durumdaydı. Tek doz aşı yaptırılmış. Corona virüse yakalanmış ve ek hastalıkları vardı. Anında müdahale ederek tedavilerine başladık. Bizim yüksek tedavilerimiz sonrasında Neriman ablamız corona virüsünden kurtuldu. Hastamızın yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıkları var. Kendisini buradan taburcu edip, mevcut hastalıkları nedeni ile tam olarak iyileşemeyen ve yaşam sonunda desteğe ihtiyacı olan hastalara yardım etmeyi amaçlayan palyatif bakıma alınacak.”