Diken

Yaramazlara biraz batar!

8 bin dolarlık gitarı pantolonun içine sokup çaldı

Kanada’da polis, müzik aletleri satan bir dükkanda 8 bin dolarlık gitarı pantolonun içine sokup çalan şüpheliyi arıyor.

York bölgesinde yaşanan ilginç hırsızlık olayında, çalınan enstrümanın Gibson’ın 1959 Les Paul Standard elektro gitarının 60’ıncı yılı şerefine ürettiği replikası olduğu belirtildi.


Güvenlik kamerası görüntülerinde 20’li yaşlarında olduğu düşünülen ve eşofman altına benzeyen bol bir pantolon giyen gencin bir taburede otururken gitarın sapını pantolonun paçasına soktuğu görülüyor. Daha sonra dışarıda kalan gövde kısmını üzerindeki fermuarlı kazağın içine saklıyor.

Daha sonra hiçbir şey olmamış gibi eline bir başka gitarı alıp inceliyor.

Bir süre sonra başka bir adamla dükkandan çıkıp arabayla olay yerinden uzaklaşıyor.

York polisi olayın görüntülerini yayınlayarak şüphelilerin bulunması için vatandaşlardan yardım istedi.

SON HABERLER

Emekli profesör 10 gün içinde 10 milyon TL dolandırıldı

İstanbul Bebek’te yaşayan 79 yaşındaki emekli Prof. Dr. Ahmet Demirel, telefonda kendisini polis olarak tanıtan kişiler tarafından 10 gün boyunca dolandırıldı. Kendisi gibi doktor kızının ziyarete geldiği gün toplamda 10 milyon liraya yakın dolandırıldığını anlayan emekli profesör, şikayetçi oldu.

Bitcoin’de sert düşüş

ABD’de artan tahvil faizleri ve Rusya’da gündeme gelen kripto para yasağı Bitcoin’de yüzde 7’i aşan bir kayba yol açtı. Bitcoin 39 bin doların altına gerileyerek altı ayın en düşük seviyesini görürken Ethereum da yüzde 8’lik değer kaybıyla 2 bin 860 dolara düştü