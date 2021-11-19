78 yıllık şarap markası, konkordato istedi

78 yıl önce İzmir Karşıyaka’da üretime başlayan ve Türkiye’de bilinen bir marka olan Yazgan Şarapçılık, ekonomik darboğazı aşabilmek için konkordato talebinde bulundu.

Konkordato terimi, borçlarını ödeyemeyen şirketin mahkemeye başvurarak alacaklılara belli bir düzen içinde tarafsız şekilde ödeme yapılmasını talep etmesine ilişkin uygulanan prosedür için kullanılıyor.

İzmir 2’nci Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvuran şirket ve ortaklarının dosyaları incelendi. Mahkeme, şirket ve ortakları için üç aylık ‘geçici mühlet’ verdi.

Geçici mühlet kararının, Yazgan Şarapçılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Yazgan Şarapçılık ve Pazarlama Limited Şirketi ile birlikte ortaklar Cengiz Yazgan, Mehmet Ferit Okyay, Mehmet Selim Yazgan ile Murat Yazgan için ayrı ayrı uygulanması kararlaştırıldı.

Şirket, geçici mühlet sürecinde alacak ve borç dengesini sağlamaya çalışacak. Mahkeme de buna göre konkordato talebini ret ya da kabul edecek.

Daha önce de iflas erteleme talep etmişti

Yazgan Şarapçılık, 2015 yılında da ekonomik sıkıntıya girip iflas erteleme talebinde bulunmuştu.

İzmir 4’üncü Asliye Ticaret Mahkemesi, 20 Kasım 2015 tarihinde, Yazgan Şarapçılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi için iflas erteleme kararı vermişti. Şirketin yetkili temsilcilerinin, borç yapma ve mal varlığını eksiltebilecek işlemleri kayyum onayına bağlı tutulmuştu.