7,68 milyon lira mirastan habersiz yıllarca sokakta yaşadıktan sonra öldü

ABD’nin Oregon eyaletinde sokakta yaşayan ve geçen yıl hayatını kaybeden bir kadına annesinden 884 bin 407 dolar (7,68 milyon lira) miras kaldığı ortaya çıktı. Ocak 2020’de ölen kadının bankada binlerce doları olduğundan haberi yoktu!

Astoria’da evsizlerin misafir edildiği bir merkez. Fotoğraf: Daily Astorian

Astoria kentinde yaşayan Cathy Boone, yıllarca sokakta yaşadıktan sonra rahatsızlandı ve evsizler için kurulan bir merkezde hayatını kaybetti.

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Boone çocukken anne ve babası boşandı. Annesiyle iletişimi koptu. 2016’da annesi ölünce avukatlar ve banka, varisi olarak ona ulaşmaya çalıştı. Gazetelere ilan verildi; özel bir firmadan destek istendi ancak Boone’a ulaşılamadı.

Bu nedenle Boone’a annesinden kalan para devlet kontrolündeki mülk ve banka mevduatlarının kontrolünden sorumlu daireye nakledildi.

Dairenin sözcüsü Claudia Ciobanu, “1,5 yıl süreyle annesinin temsilcisi, avukat ve banka ulaşmaya çalışmış, sonra para bize nakledildi. Devletin yapabileceği başka bir şey yok. Çok üzücü, özel bir durum. Ailenin hissettiklerini anlayabiliyoruz” dedi.

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Boone’un bir TV kanalına röportaj veren babası Jack Spithall, “Bu para benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Maalesef çok ihtiyacı vardı ve o şekilde öldü ona miras kaldığından habersiz” dedi.

Paranın bundan sonraki akıbeti hakkında bilgi paylaşılmadı. Boone’un iki çocuğunun hak talep edebileceği belirtildi.