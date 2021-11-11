‘710 bin lira maaş’ iddiası: Rıdvan Dilmen’den Can Ataklı’ya hakaret davası

Korkusuz yazarı Can Ataklı, spor yorumcusu Rıdvan Dilmen’in TRT’yle yıllık 8,5 milyon liraya anlaştığını söylediği yazıları sebebiyle Dilmen’in kendisine hakaret davası açtığını belirtti.

TRT’den aylık 710 bin lira, yıllık 8,5 milyon lira alacağı öne sürülen spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, iki kez görüştüğü TRT yetkililerinin kendisine aylık 60 bin lira teklif ettiğini, ancak bu teklifi geri çevirdiğini ve ücret almadan program yapacağını ifade ettiğini açıklamıştı.

Dilmen, iddiayı gündeme getiren isimlerle ilgili hukuki yollara başvurduğunu kaydetmişti.

Ataklı bugünkü yazısında İstanbul Çağlayan Adliyesi’ne ifade vermek için gittiğini belirterek şunları kaydetti:

“Basın savcısına ifade verdim. Nedeni benim için çok şaşırtıcı. Çünkü ünlü futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, benden şikayetçi olmuş. Kendisine hakaret ettiğimi ve küçük düşürdüğümü ileri sürmüş. Eylül ayında yazılmış iki yazıya dayanarak bulunmuş şikâyette.

O iki yazı Rıdvan Dilmen’in TRT’den aldığı/alacağı/almayacağı maaş ile ilgili. İki yazıyı da defalarca okudum, içinde hakaret yok, Rıdvan Dilmen’i küçük düşürecek bir kelime bile yok. Sadece hayretimi dile getiriyorum ve “Rıdvan Dilmen nasıl olur da milyonlarca liralık maaşı bırakıp TRT’ye bedavaya gider, Bill Gates bile yapmaz bunu” diyorum. Aldığı maaşa karışmaya hakkımız olmadığını ancak TRT’nin hangi kıstasa göre 60 bin lira maaş teklif ettiğini soruyorum. Bu davadan bir sonuç çıkar mı bilemiyorum, savcının değerlendirmesine karışacak halim yok.

Ancak öyle sanıyorum ki Rıdvan Dilmen’in avukatları, o maaş muhabbeti sırasında yazı yazan konuşan herkese dava açmışlar.

Savcıya ‘Başka dava da var mı’ diye sorduğumda ‘Var birkaç tane daha’ cevabını verdi. Üzüldüm vallahi.”