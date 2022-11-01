62 yaşında okuma yazma öğreniyor: Ortaokulu bitirip bilgisayar kullanmak istiyorum

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, eşinin ölümünün ardından günlük işlerini halletmekte zorlanan üç çocuk ve altı torun sahibi 62 yaşındaki Yaşare Özdemir okuma yazma öğreniyor.

Fotoğraflar: AA

Kepez Mahallesi’nde yaşayan Özdemir, eşinin ölümünden sonra okuma yazma bilmediği için günlük işlerini halletmekte zorlanınca Halk Eğitimi Merkezi’nde açılan kursa katıldı.

Eğitmeninin birebir desteğiyle kısa zamanda ilerleme kaydeden Özdemir, azmiyle yaşıtlarına örnek oldu.

Özdemir, başarı belgesi aldıktan sonra ortaokulu bitirip bilgisayar kullanmayı da arzuluyor.

Okuma yazma bilmediği için bankadaki işlerini çözemediğini ve hastanede doktorları bulmakta zorlandığını anlatan Özdemir şöyle devam etti:

“Hayalim var. Mesela burayı bitirdikten sonra ortaokulu okumak istiyorum, onu da bitiririm inşallah. Ondan sonra bilgisayar öğrenmeyi istiyorum. Yaşımız var ama okumayı çok istiyorum.”