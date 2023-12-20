62 yaşında dünya koşu rekorunu kırmayı hedefleyen çocuk

Dünya koşu rekorunu kırmak için çalışan 11 yaşındaki Seb Jellema, bu hedefine ulaştığında 60’lı yaşlarında olacak.

Fotoğraf: Seb Jellema

Jellema, 52 yıl 39 gün boyunca her gün düzenli olarak koşan Robin Hill’in rekorunu kırmak için okul gezileri ve tatillerde bile her gün en az 3 kilometre koşuyor.

İki yıl önce hayatını kaybeden Hill, 20 Aralık 1964’ten 31 Ocak 2017’ye kadar günde en az 3 km koşmuştu.

BBC’nin haberine göre Jellema’nın bu rekoru kırabilmesi için 62 yaşına gireceği 2075 yılının başına kadar her gün koşması gerekecek:

“Robin’den 16 yıl önce başladım, dolayısıyla onun rekorunu kırmanın mümkün olduğunu düşünüyorum. Şimdiye kadar en zorlandığım an hasta olduğum zamandı, koşmak için sürekli yatağımdan kalkmak zorunda kaldım. Başım dönüyordu, gerçekten çok zordu ama devam etmem için beni cesaretlendirdiler çünkü meydan okumamı kırmak istemiyordum.”

Jellema şimdiye kadar ki en uzun koşusunu (24 kilometre), ağustosta doğum gününde Edinburgh’un yedi tepesini dört saatten kısa bir sürede geçerek yaptı.

Anne Claire Jellema, kızının çılgın birisi olduğunu söylüyor:

“Hastayken koşuya çıktığında kendimi berbat bir anne gibi hissediyordum. Onu bunu yapması için hiç zorlamadık, kendini buna gerçekten adadı. Alpler’e kayak yapmaya gittiğimizde meydan okumasına ara verir diye düşünmüştüm ama hayır, kar ve buzdan temizlenmiş yollarda bile koşmayı başardı. Yazın da Fransa’nın kavurucu sıcaklarında koşmak onu neredeyse öldürüyordu.”

Jellema şu ana kadar bin 300 kilometre koştu ve yıl sonuna kadar 50 km daha koşmayı planlıyor: “Sanki çok uzun bir yol kat etmişim gibi geliyor. Kendimle çok gurur duyuyorum.”