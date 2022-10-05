6 bin kişi arasından dört kadın seçildi: En uzak postanede çalışacaklar

Dünyanın en ücra köşesindeki postanede çalışmak ve penguenleri saymak için başvuran 6 bin kişi arasından dört kadın seçildi.

Lucy Bruzzone, Clare Ballantyne, Natalie Corbett and Mairi Hilton (soldan sağa). Fotoğraflar: UKAHT

Britanyalı Clare Ballantyne, Mairi Hilton, Natalie Corbett ve Lucy Bruzzone, beş ay süresince Antarktika’daki Goudier Adası’nda görev yapacak. Britanya’dan 14 bin 500 kilometre yol kat ederek adaya gidecek dört kadın beş ay süreyle musluktan su akmayan, sifonlu tuvaleti olmayan bir ortamda yaşayacak.

Birleşik Krallık Antarktika Mirası Vakfı’nın (UKAHT) verdiği ilana başvuranlar arasından seçilen dört isim doğal bir liman şeklindeki Port Lockroy’daki postaneyi ve müzeyi Covid-19 pandemisi sonrasında ilk kez açacak. Ayrıca penguenleri de sayacak.

Yeni evli Corbett (31), müzenin hediyelik eşya dükkanında çalışacak. Corbett, ”Bu fırsatı kaçıramazdım. Bu gezegenin böyle bir coğrafyasında kim belirli bir süre yaşamayı reddedebilir” dedi ve ‘tek başına balayı’na çıkmış gibi olacağını söyledi.

Derecenin gece-gündüz 0 derecenin altını göstereceği adayı gentoo penguenleriyle paylaşacak isimler arasındaki Hilton onlardan sorumlu olacak. Penguenleri saymakla yükümlü biyolog Hilton, ilk kez Antarktika’ya gideceğini ve çok heyecanlı olduğunu söyledi.

Postanenin başındaki isim Ballantyne (23), Oxford Üniversitesi’nde masterini yeni tamamlamış. Port Lockroy’dan 100’ü aşkın ülkeye yollanan 80 bini aşkın karttan sorumlu olacak.

Geçmişte Norveç’te Kuzey Buz Denizi’nde üç ay kalan bilim insanı Bruzzone da ekibin lideri olacak. Adaya uğrayan gemileri koordine edecek.

Dört isme adadaki ilk 10 haftada, 2019-2020’de UKAHT’nin genel sekreteri olan Vicky Inglis eşlik edecek.