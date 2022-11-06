56 yaşındaki kadın torununu dünyaya getirdi

ABD’nin Utah eyaletinde yaşayan kadın, rahmi alınan gelini ve oğlu için taşıyıcı annelik yaptı.

Fotoğraf: Instagram

56 yaşındaki Nancy Hauck, çarşamba günü ‘Hannah’ adını verdikleri kız bebeği dünyaya getirdi.

Oğlu Jeff (33) ve gelini Cambria (30), iki kez ikiz bebekleri oldu. Çift, dört çocuklarına da tüp bebek yöntemiyle sahip oldu. Büyük ikizleri Vera ve Ayva dört yaşında, küçükler Diesel ve Luca 13 aylık.

İkinci ikizlerin doğumunda sorun yaşandı ve Eylül 2021’de Cambria’ya histerektomi (rahmin alınması) yapıldı. Bu, bir daha bebek taşıyamayacağı anlamına geliyordu. Ancak lise yıllarında tanışan ve her zaman büyük bir ailenin hayalini kuran Jeff ve Cambria Hauck, bir çocuk daha istiyordu.

Jeff, Cambria ve Hannah Hauck.

Nancy Hauck, oğlu ve gelini bu hayallerinden vazgeçmesin diye torunu için taşıyıcı annelik yapmayı teklif etti.

Çiftin tüp bebek yaptıkları sırada saklanan bir embriyo bu yıl şubat ayında Nancy Hauck’a nakledildi. Bebeği taşıyabilmek için ocak ayında hormon terapisine başlayan babaanne, embriyo nakledildikten altı gün sora yapılan hamilelik testi pozitif çıktı.

Çarşamba günü dokuz saat süren doğum sonrasında bebeği kucaklarına alan aile çok mutlu olduklarını söyledi. Jeff ve Cambria Hauck, ”Ona ne kadar teşekkür etsek az” derken Nancy Hauck, ”Çok duygusal ve sıra dışı bir deneyimdi” dedi ve bir süre çalışmaya ara verip kitap yazacağını söyledi.

Nancy Hauck’un kocası yani bebeğin büyükbabası Jason Hauck da süreç boyunca eşine destek olduğunu, onunla gurur duyduğunu ifade etti.