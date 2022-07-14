550 kadından Uber’e dava: Şoförlere ‘cinsel saldırı’ suçlaması

ABD’de yaşayan 550 kadın, Uber’e şoförleri tarafından cinsel saldırıya uğradıkları gerekçesiyle dava açtı.

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Dün San Francisco Bölgesi Yüksek Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesindeki suçlamalar arasında ‘tacavüz’, ‘kaçırılma’, ‘cinsel taciz’, ‘takip edilme‘ yer alıyor.

Akıllı telefon üzerinden hizmet veren bir yolcu taşıma uygulaması olan Uber’in sözcüsü, ‘cinsel saldırının korkunç bir suç olduğunu ve her ihbarı, her suçlamayı ciddiye aldıklarını’ açıkladı.

Açıklamada, ”Güvenlikten önemli hiçbir şey olamaz. Uber, güvenlik kuralları üzerine kuruludur ve bu tür ciddi konularda şeffaf bir tutum sergiler. Yasal süreç devam ederken yorum yapamayız. Müşterilerimizin güvenliğini en büyük önceliğimiz olarak korumaya devam edeceğiz” dendi.

Hukuk bürosu Slater Slater Schulman’ın sunduğu dava dilekçesinde, cinsel saldırıların çok sayıda eyalette gerçekleştirildiği, bunlara artı olarak 150 şikayetin daha incelendiği belirtildi.

Dilekçede Uber’in 2014’ten beri bazı şoförlerinin kadın yolcularına cinsel saldırı ve tacizde bulunduklarından haberdar olduğu bilgisi de paylaşıldı.

Hukuk bürosunun kurucusu Adam Slater, ”Uber insanları evlerine güvenli bir şekilde bıraktığına vurgu yaparak çalışma modelini oluşturmuş. Ancak yolcuların güvenliği onların hiçbir zaman derdi olmamış. Şirketin büyümesi için yolcuların güvenliği hiçe sayılmış” dedi.

Uber, geçen ay ABD Güvenlik raporunu açıklamıştı. Rapora göre 2020’de 998 cinsel istismar, 141 tecavüz suçlaması olmuştu.