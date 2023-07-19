53,3 derecede Darth Vader kostümüyle koşu

İngiliz Jon Rice, ‘Darth Vader’ kostümüyle California eyaletindeki çöl vadisi Death Valley’de 53.3 derece sıcaklıkta yaklaşık 2 kilometre koştu.

Fotoğraf: Washington Post

52 yaşındaki Rice, her yılın en sıcak günü Death Valley’deki gelenekselleşmiş koşusuna çıkmak üzere kıyafetlerini giyiyor: Termal içlik, kompresyon tişörtü, Cadılar Bayramı mağazasından alınmış Darth Vader kaskı ve kostümü.

Daha sonra günün en sıcak saatinde 1,6 kilometre koşacağı çöl vadisine doğru yola koyuluyor.

Kendisine meydan okuduğu bu geleneği yaklaşık 25 yıldır sürdürüyor Rice. Gelenek, 1997’de bir arkadaşıyla çıktığı araba seyahatinde spontane şekilde başladı. Death Valley’e geldiklerinde arkadaşından arabayı durdurmasını isteyerek asfalta indi ve ‘dünyanın en sıcak yeri‘ diye bilinen vadinin ortasında koşmaya başladı. Ancak yaklaşık beş kilometre sonra başlayan halüsinasyonların etkisiyle kendisini arabayla takip eden arkadaşına yanlış yönde gittiklerini söyledi. Oysa yol tek yönlüydü.

Bu kötü deneyim, koşu için ‘‘Epey yorucu ve keyifli ama bir o kadar da apatalca’’ diyen 52 yaşındaki Rice’ı yıldırmadı.

1997’den beri her yıl, yılın en sıcak gününde, ayakta durmanın bile riskli olduğu çöl vadisinin kavurucu sıcağında koşusunu yapıyor. Sıcaklık geçen pazar Death Valley’de 53.3 dereceye ulaştığında Darth Vader kostümünü giyen Rice, tüm risklere yeniden göğüs gerdi: ‘‘Bu koşuyu kimseye önermiyorum. Özellikle de kendime…’’

Geçen sene 1,6 kilometreyi altı dakika 18 saniyede koşarak kendi rekorunu kıran Rice, sakatlıktan yeni çıktığından bu yılki hedefini 10 dakikaya çıkardı.

Risklerin farkında olduğunu söyleyen Rice, yıl boyunca mahallesinde koşarak ve evindeki saunada vakit geçirerek koşuya hazırlanıyor. Dahası vücudunu Death Valley’deki sıcaklıklara alıştırmak için haftada birkaç kez yüksek sıcaklıkta egzersiz yapıyor.

Yine de önlemini alıyor ve acil durumlara karşın yakınlardan araçların geçtiği yollarda koşuyor. Koşuyu tamamladığında ise soğuk bir aracın içinde ıslak havlularla bekleyen karısına sarılıyor.

Rice’a göre yüksek sıcaklıklarda koşmanın keyfi aldığı riske değiyor. Hem kendi hem de başkalarının hayatına kattığı neşe karşılığında yaralanma riskine razı olduğunu söylüyor. Yoldan geçenlerin camlardan sarkarak ağızları açık şekilde kendisini izlediğini anlatan Rice, ‘‘İnsanların eve gittiğinde anlatacak hikayelerinin olmasını seviyorum’’ diyor.

Dünyada bugüne kadar ölçülmüş rekor sıcaklık da yine Death Valley’de kaydedilmiş: 10 Temmuz 1913’te, Death Valley’deki Furnace Creek bölgesinde, 56.7 derece.