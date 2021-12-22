500 bin TL altı tam liste: Kurdaki düşüş sonrası otomobil fiyatında son durum ne?

Kurdaki düşüş sonrası gözler son haftalarda rekor zamlara sahne olan otomobil piyasasına çevrildi. Kurdaki düşüşün otomobil fiyatlarına ne kadar yansıyacağı merak ediliyordu. Markalar fiyatları aşağı yönlü revize etmeye başladı. Birçok marka fiyatları güncelliyor.

Sektör temsilcileri, tablonun iki-üç gün içerisinde daha da netleşeceğini belirtiyor.

Peki sıfır otomobillerde güncel fiyatlar ne durumda? NTV’nin 500 bin TL altı sıfır otomobil fiyatlarını derlediği liste şöyle:

Volkswagen

-Yeni Polo 1.0 80 PS Manuel Impression: Liste fiyatı 387.600 TL

-Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life: 403.300 TL

-Yeni Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression: 423.900 TL

Seat

-Yeni IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style: 354.000 TL

-1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style: Liste fiyatı 419.000 TL

-Yeni Leon 1.0 TSI 110 HP Style: 459.000 TL

Seat

-ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style: Fiyatı 459.000 TL

Skoda

-Scala 1.0 TSI 115 PS DSG Elite: Liste Fiyatı 469.900 TL

-1.0 TSI 110 PS DSG Elite: 486.900 TL

Citroen

-C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel Fiyatı: 336.000 TL

-1.2 PureTech 110 HP – EAT6 – Feel Bold Fiyatı: 412.000 TL

-1.2 PureTech 110 HP – EAT6 – Shine: 435.000 TL

-C3 AIRCROSS SUV Fell 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6: Tam Otomatik Fiyatı 464.000 TL

-C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel Fiyatı: 431.000 TL

-YENİ CITROEN C4 Feel 1.2 PureTech 100 HP – 6 İleri Manuel Fiyatı: 359.000 TL

Dacia

-Yeni Sandero Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg: Fiyatı 444.900 TL

-SANDERO STEPWAY Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg: Fiyatı 428.000 TL

-Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg: 465.900 TL

-Yeni Duster Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4×2: 451.000 TL

-Comfort ECO- G Turbo 100 bg 4×2: 469.900 TL

Fiat

-EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli: Fiyatı 254.900 TL

-1.3 M.Jet 95 HP Easy Manuel Dizel: 379.900 TL

-1.6 M.Jet 130 HP Easy Manuel Dizel: 403.900 TL

-1.0 Firefly 100 HP Urban Manuel Benzinli: 381.900 TL

-1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel: 427.900 TL

-1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli: 405.900 TL

-1.6 M.Jet 130 HP Lounge Manuel Dizel: 451.900 TL

-EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli Fiyatı: 331.900 TL

-1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel: 390.900 TL

-1.0 Firefly 100 HP Urban Manuel Benzinli: 391.900 TL

-1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel: 440.900 TL

-1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli: 415.900 TL

-1.6 M.Jet 130 HP Lounge Manuel Dizel: 464.900 TL

-Egea Station Wagon Street 1.3 M.Jet 95 HP Manuel Dizel Fiyatı: 398.900 TL

-1.0 Firefly 100 HP Urban Manuel Benzinli: 399.900 TL

-1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel: 448.900 TL

-1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli: 423.900 TL

-1.6 M.Jet 130 HP Lounge Manuel Dizel: 472.900 TL

-Yeni Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street Manuel: Benzinli Fiyatı: 339.900 TL

-1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel: 398.900 TL

-1.0 Firefly 100 HP Urban Manuel Benzinli: 399.900 TL

-1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel: 448.900 TL

-1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli: 381.900 TL

-1.6 M.Jet 130 HP Lounge Manuel Dizel: 472.900 TL

-PANDA URBAN 1.0 70 HP Manuel- Mild Hybrid: Benzinli Fiyatı 330.900 TL

-1.0 70 HP Cross Manuel Mild Hybrid- Benzinli: 343.900 TL

-0.9 85 HP Cross Plus 4×4 Manuel Benzin: 393.900 TL

-0.9 85 HP Cross Plus 4×4 Manuel Benzin: 404.900 TL

-500 Cult 1.0 Hybrid 70 HP Mild Hybrid-Benzinli Fiyatı: 381.900 TL

-500 Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP Manuel Mild Hybrid-Benzinli: 406.900 TL

-500 Sport 1.0 Hybrid 70 HP Manuel Mild Hybrid-Benzinli: 412.900 TL

-500C Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP Dolcevita Manuel Hybrid: 424.900 TL

-500L Cross – 1.4 Fire 95 HP MT – Manuel: Benzinli Fiyatı 440.900 TL

-1.4 Fire 95 HP MT Cross Plus Manuel Benzinli: 454.900 TL

-500X Urban 1.0 120HP Fire MT: 480.900 TL

Honda

-Yeni Honda City 1.5L VTEC Benzinli Otomatik Elegance: Fiyatı: 411.800 TL

-City 1.5L VTEC Benzinli Otomatik Executive: 430.600 TL

Hyundai

-Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump Benzin Manuel: Fiyatı 244.700 TL

-1.0 MPI 5 İleri AMT Jump Benzin AMT: 253.800 TL

-1.2 MPI 5 İleri AMT Style Benzin AMT: 263.800 TL

-1.2 MPI 5 İleri AMT Style Çift Renk Benzin AMT: 330.850 TL

-Hyundai i20 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli): Liste fiyatı 325.960 TL, kampanyalı fiyatı 263.400 TL

-1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Jump (Benzinli): 351.700 TL

-1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Style (Benzinli): 361.500 TL

-1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Style Plus (Benzinli): 380.800 TL

-1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style (Benzinli): 386.300 TL

-1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style Plus (Benzinli): 391.600 TL

-Yeni Elantra 1.6MPI 6 İleri Manuel Style (Benzinli): Fiyatı 444.700 TL

-1.6 MPI 123 PS Style Comfort Benzin CVT: 469.200 TL

-Bayon 1.4 MPI 6 İleri Düz Jump Benzin Manuel: Fiyatı 354.750 TL

-1.4 MPI 6 İleri Otomatik Style Benzin Otomatik: 393.400 TL

-1.4 MPI 100 PS Elite Benzin Otomatik: 404.400 TL

-1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT: 428.200 TL

-1.0 T-GDI 100 PS Elite Bose Benzin DCT: 452.000 TL

-Kona 1.0 T-GDI 120 PS Style Benzin DCT: Fiyatı 453.400 TL

Kia

-PICANTO Feel 1.0L 67 PS AMT Benzin: Fiyatı 332.900 TL

-Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Live: 337.900 TL

-Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Cool: 345.900 TL

-Rio 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool: Fiyatı 331.900 TL

-Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool: 376.900 TL

-Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Elegance Konfor: 421.900 TL

-Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Prestige: 442.900 TL

-STONIC 1.25L 84 PS Manuel Benzin Cool: Fiyatı 375.900 TL

-Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool: 420.900 TL

-Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Elegance: 461.900 TL

-Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Prestige: 490.900 TL

-Sportage Live 1.6L Benzin Manuel 132 PS: Fiyatı 461.900 TL

Mitsubishi

-Yeni Space Star 1.2 INTENSE CVT: Fiyatı 345.000 TL

-Yeni Space Star 1.2 INTENSE CVT SPORT PACK: Fiyatı 355.500 TL

Nissan

-Micra 1.0 DIG-T 92 Düz Vites Visia: 380.000 TL

-1.0 DIG-T 92 CVT Visia – 412.100 TL

-1.0 DIG-T 92 CVT Tekna – 439.400 TL

-Juke 1.0 DIG-T 115 Düz Vites Tekna: 445,300TL

Opel

-Corsa 1.2 Essential Benzinli MT-5 75 HP: Fiyatı 359.900 TL

-1.2 75 HP benzin MT5 ELEGANCE: 368.900 TL

-1.5 102 HP dizel MT6 EDITION: 404.900 TL

-1.2 100 HP benzin AT8 EDITION: 438.900 TL

-1.2 100 HP benzin AT8 ELEGANCE: 459.900 TL

-1.2 130 HP benzin AT8 ULTIMATE: 498.900 TL

-CROSSLAND 1.2 Benzinli MT-6 130 HP Edition, ESSENTIAL: Fiyatı 445.900 TL

-1.2 130 HP BENZİN MT6 EDITION: 468.900 TL

-1.2 130 HP BENZİN AT6 ESSENTIAL: 474.900 TL

-1.2 130 HP BENZİN AT6 EDITION: 498.900 TL

Peugeot

-Yeni 208 ACTIVE 1.2 Puretech 75hp MT5: Liste fiyatı 369.500 TL

-Yeni 208 PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8: 434.500 TL

-Yeni 208 ALLURE SELECTION 1.2 PureTech 130hp EAT8: 472.500 TL

-Yeni 208 ACTIVE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 Dizel: 472.500 TL

-Yeni 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 100hp 6MT: Fiyatı 449.500 TL

Renault (Fiyatlar güncelleniyor)

-Yeni Clio Joy 1.0 Sce 65 bg: Liste fiyatı 361.000 TL

-Joy 1.0 TCe ECO 100bg: 404.000 TL

-Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg: 421.900 TL

-Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg: 430.900 TL

-Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg: 465.900 TL

-Yeni Taliant Joy 1.0 Sce 65 bg: Liste fiyatı 399.000 TL

-Joy 1.0 Turbo ECO 100 bg: 440.000 TL

-Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg: 450.900 TL

-Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg: 479.900 TL

-Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg: Fiyatı 462.000 TL

-Joy Comfort 1.3 TCe 140 bg: 470.000 TL

Suzuki

-SWIFT 1.2 Dualjet 12V Mild Hybrid CVT GL (Tek Renk) otomatik, benzinli 83 PS: Liste fiyatı 438.000 TL

-1.2 Dualjet 12V Mild Hybrid CVT GLX Premium (Tek Renk) otomatik benzinli 83 PS 4×2: 460.000 TL

-1.2 Dualjet 12V Mild Hybrid CVT GLX Premium (Çift Renk) otomatik benzinli 83 PS 4×2: 464.000 TL

Toyota

-Yeni Corolla 1.5 Vision – Liste fiyatı 350.550 TL

-Corolla 1.5 Vision Multidrive S – 365.500 TL

-Corolla 1.5 Dream – 383.900 TL

-Corolla 1.5 Dream Multidrive S – 395.100 TL

-Corolla 1.5 Flame – 406.650 TL

-Corolla 1.5 Flame Multidrive S – 421.600 TL

-Corolla 1.5 Flame X-Pack Multidrive S – 444.450 TL

-Corolla 1.5 Passion X-Pack Multidrive S – 495.450 TL

-Yaris 1.0 Vision: Liste Fiyatı 368.400 TL

-1.5 Dream Multidrive S : 453.800 TL

-1.5 Dream X-Pack Multidrive S : 482.000 TL

-1.5 Flame Multidrive S : 489.800 TL