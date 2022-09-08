50 yıl önce işlenen cinayet çözüldü

ABD’de 50 yıl önce işlenen bir cinayetin zanlısı bulundu.

Fotoğraf: DHA (temsili)

Maryland eyaletindeki Montgomery bölgesinin şerif yardımcısı James Tappen Hall, 23 Ekim 1971’de hırsızlık yaparken yakaladığı kişi tarafından başından vuruldu. Onu vuran kişi kaçtı. İzinli gününde bir kulüpte özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Hall, ağır yaralı halde kaldırıldığı hastanede üç gün sonra hayatını kaybetti. Açılan soruşturmadan sonuç çıkmadı. Hall’u öldüren kişi bulunamadı.

Dosya geçen yıl yeniden açıldı. Polis, dün, New York kentinde yaşayan Larry David Smith’in (70) Hall’u öldüren kişi olduğunu duyurdu. Smith, ifadesinde suçunu ifade etti. Kentteki bir cezaevine konulan Smith, birkaç gün içinde suçun işlendiği Maryland eyaletine yollanacak.

Dosya yeniden açıldığında, cinayetten iki yıl sonra Smith’in sorgulandığı ancak serbest bırakıldığı bilgisine ulaşıldı. Smith’in ifade kaydı dinlendi ve şüphe uyandıran hususlar olduğu fark edildi. O zaman Larry David Becker diye kayıtlı olan adamın isim değiştirip Maryland’den New York’a yerleşmesi de şüphe uyandırdı. 1 Eylül’de Smith’in ifadesine başvuran polis 50 yıldır çözülemeyen cinayeti aydınlatmış oldu. Suçunu itiraf edince tutuklandı.

Olay yaşandığında 19 yaşında olan Smith, kaçmak isterken Hall’u kazara vurduğunu ve öldüğünden yeni haberi olduğunu söyledi.