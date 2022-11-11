50 Cent, Instagram fenomeninin dizisini çekiyor

ABD’li rapçi 50 Cent, dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle hapiste olan Nijeryalı sosyal medya fenomeninin hayat hikayesinin dizisini çekiyor.

50 Cent. Fotoğraf: Reuters

‘Hushpuppi’ olarak tanınan Nijeryalı Instagram fenomeni Ramon Abbas, hafta başında uluslararası dolandırıcılık şebekesindeki faaliyetleri sebebiyle ABD’de 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ABD’deki Federal Soruşturma Bürosu (FBI), onu 300 milyon dolarlık kara parayı aklama planı yapmakla suçlamıştı. 2,8 milyon takipçisi olan Abbas’ın hesabı 2020’de, Dubai’de tutuklandığında kapatılmıştı.

Gerçek adı ‘Curtis Jackson’ olan 47 yaşındaki rapçi, dizi projesini Instagram’dan duyurdu: ”Bunun yapmak zorundayım. Hushpuppy dizisi yakında geliyor!’

50 Cent’in dizi projesi sosyal medyayı ikiye böldü. Bazıları projeyi desteklerken bazı kullanıcılar da Nijeryalıları kötü göstereceği, imajlarını sarsacağını savunarak dizinin iyi bir fikir olmadığını ifade etti. Projeyi destekleyenler dizi için sabırsızlandıklarını yazdı. Biri, ”Çok heyecanlıyım bakalım nasıl bir şeyle karşımıza gelecek” ifadelerini kullandı.

Hushpuppy. Fotoğraf: Facebook

Bir Nijeryalı, ”Neden bizle ilgili pozitif bir şeyler anlatan bir dizi yapmıyorsun? Etrafına bak dünyanın dört bir yanında var böyle insanlar” ifadeleriyle tepki gösterdi.

50 Cent, daha önce de ‘Power’ın da aralarında olduğu dizi projelerine imza atmıştı.