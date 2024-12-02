49 göçmen kaçakçısı tutuklandı

Yurt genelinde jandarma tarafından son iki haftada düzenlenen ‘Kalkan-33’ operasyonlarında 115 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı. Yakalananlardan 49’uysa tutuklandı.

Fotoğraf: Temsili (AA)

Başsavcılıklar, Göç İdaresi Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen operasyonlarda 115 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Operasyonlar kapsamında 49 kişi tutuklanırken 15 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı. Diğerlerinin işlemleriyse devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonda ruhsatsız tabancalar ve 78 aracın ele geçirildiğini de duyurdu.