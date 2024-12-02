Diken

Yaramazlara biraz batar!

49 göçmen kaçakçısı tutuklandı

Yurt genelinde jandarma tarafından son iki haftada düzenlenen ‘Kalkan-33’ operasyonlarında 115 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı. Yakalananlardan 49’uysa tutuklandı.

Fotoğraf: Temsili (AA)

Başsavcılıklar, Göç İdaresi Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen operasyonlarda 115 göçmen kaçakçısı yakalandı.


Operasyonlar kapsamında 49 kişi tutuklanırken 15 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı. Diğerlerinin işlemleriyse devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonda ruhsatsız tabancalar ve 78 aracın ele geçirildiğini de duyurdu.

Ayvalık’ta 41 düzensiz göçmen kurtarıldı

1626 düzensiz göçmen ve 55 göçmen kaçakçısı yakalandı

SON HABERLER

BBVA faiz indirimi için tarih verdi

İspanya merkezli BBVA Research, Merkez Bankası’nın (MB) temmuzdan itibaren politika faizini yeniden indirmeye başlayacağını belirtiyor: “Faiz 2025 sonunda yüzde 36’ya düşecek.”