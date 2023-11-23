47’nci Sedat Simavi Gazetecilik Ödülü Tolga Şardan’a verildi

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) 2023 Sedat Simavi Ödülleri’ne değer görülen isimler açıklandı. Gazetecilik ödülü, ‘MİT’in Cumhurbaşkanlığı’na sunduğu yargı raporunda neler var’ yazısı nedeniyle tutuklanan T24 yazarı Tolga Şardan’a verildi.
11 Aralık 1953’te yaşamını yitiren TGC Kurucu Başkanı Sedat Simavi adına 47 yıldır verilen ödüller bu yıl şöyle dağıtıldı:
GAZETECİLİK ÖDÜLÜ
Tolga Şardan
T24 internet haber sitesinde 3-6-10-27 Ocak, 27 Şubat, 14 Mart, 23 Haziran,18 Temmuz ve 18-22 Ağustos 2023 tarihlerinde yayınlana ‘Sinan Ateş cinayeti’ başlıklı yazı dizisi
GAZETECİLİK ÖVGÜ:
Adem Altan
AFP foto muhabiri, Posta Gazetesi’nde 8 Şubat 2023 tarihinde yayınlanan ‘Sözün bittiği yer‘ başlıklı haber fotoğrafı
RADYO ÖDÜLÜ:
Andaç Üzel
Borusan Klasik Radyo’da 20 Eylül 2023 tarihinde yayınlanan ‘Ön Koltuk‘.
RADYO ÖVGÜ:
Feyza Öztoprak Kaptı
TRT Türkiye’nin Sesi Radyosu’nda 10 Kasım 2022 tarihlerinde yayınlanan ‘Sonsuzluğa Atılan İmza: Atatürk’
TELEVİZYON ÖDÜLÜ
HABER:
Sevgi Şahin – Ömür Dikme
FOX TV’de 6 Şubat 2023 tarihinde yayınlanan ‘Hatice’yi Kurtarmak‘
HABER ÖVGÜ:
Nazlı Yerebasmaz – Çağlar Güner
FOX TV’de 7 Kasım 2022 tarihinde yayınlanan ‘Bir Gece Ansızın Kamulaştırıldı: Denizli – Avdanlıların Mücadelesi’
BELGESEL ÖVGÜ:
Eda Göklü – Cihan Çekiç
Puhu TV’de 11 Temmuz 2023 tarihinde yayınlanan ‘Bir Avuç Güzel İnsan‘
KARİKATÜR ÖDÜLÜ:
Haslet Soyöz
KARİKATÜR ÖVGÜ:
Halis Dokgöz
Birgün Gazetesi’nde Metafor isimli köşesinde Aralık 2022-Eylül 2023 tarihlerindeki karikatürler.
EDEBİYAT ÖDÜLÜ:
Füruzan
‘Akim Sevgilim’ adlı öykü kitabı
SOSYAL BİLİMLER ÖDÜLÜ:
Doç. Dr. Zafer Karademir
‘Osmanlı Yeni Çağı’nda Tarımsal Gelişim: Ziraat, Hasılat, Ticaret‘ adlı kitabı
SOSYAL BİLİMLER ÖVGÜ:
Tuğba Tekerek
‘Taşra Üniversiteleri: AK Parti’nin Arka Kampüsü‘ adlı kitabı
FEN BİLİMLERİ ÖDÜLÜ:
Prof. Dr. İ. Halil Kavaklı – Prof. Dr. Alper Okyar – Doç. Dr. Şeref Gül
‘Kriptokrom 1’in Yarılanma Ömrünü Hızlandırarak p53 Nakavt Farelerde Yaşam Süresini Uzatan Küçük Bir Molekülün Keşfi’ başlıklı ortak çalışma.
FEN BİLİMLERİ ÖVGÜ:
Prof. Dr. Olcay Coşkun
‘Fiberli Biküme İzleçleri’ başlıklı çalışma.
SAĞLIK BİLİMLERİ ÖDÜLÜ:
Doç. Dr. Urartu Özgür Şafak Şeker
‘Sentetik Biyoloji Yöntemleri ile Programlanmış Bakterilerin Manyetik Rezonans Görüntülemede Güdümlü Kontrast Ajanı Olarak Düzenlenmesi‘ başlıklı çalışma
SPOR ÖDÜLÜ:
A Milli Kadın Voleybol Takımı
Milletler Lig Şampiyonu, Avrupa Şampiyonu ve 2023 Dünya Kupası Şampiyonluğu