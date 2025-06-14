4,75 milyon sterlinlik eser: 'Altın klozet' hırsızlarına hapis cezası

Britanya’da Blenheim Sarayı’ndan 4,75 milyon sterlin (yaklaşık 255 milyon lira) değerindeki altın klozeti çalan çeteden iki adama hapis cezası verildi.

Fotoğraf: The Guardian

18 ayar altından yapılan 98 kilogran ağırlığındaki klozet Eylül 2019’da saraydaki bir sanat sergisinde sergilenirken balyozlu hırsızlar tarafından beş dakikada çalınmıştı.

Hırsızlar iki çalıntı araçla sarayın arazisine girmiş, bir pencereden içeriye sızıp tuvaleti kırarak dışarıya çıkarmıştı. Klozetteki altınların hiçbir parçasıysa kurtarılamadı.

İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan’a ait eser 2,8 milyon avroluk altınla sanat piyasasının aşırılıklarını yansıtmak ve herkese ‘Amerikan rüyası’nı çağrıştırmak amacıyla yapılmış, New York’ta da sergilenmişti.

The Guardian‘ın haberine göre 40 yaşındaki James Sheen ve 39 yaşındaki Michael Jones soygun nedeniyle Oxford mahkemesinde yargılandı. Mahkeme Sheen’e dört yıl, Jones’a ise 27 ay hapis cezası verdi.

Sheen’in ATM’lere saldırı, müze hırsızlığı ve dolandırıcılık suçlarından da 19 yıl dört ay hapis cezası var.

Yargıç Ian Pringle KC hükmü açıklarken şunları söyledi: “O gece Blenheim Sarayı’na girip son derece değerli altın tuvaleti çalan beş kişilik çetenin bir parçasıydınız.

DNA’nızın bulunduğu ve çalışan tuvaleti bağlantı borularından ayırmak için kullanılan balyozu taşıyan kişi büyük ihtimalle sizdiniz.”

Thames Vadisi polisi, Sheen’in tuvaleti parçalattıktan sonra altınları yeraltı dünyasındaki bağlantılarına sattığına inanıyor. Bunun üzerine başta Londra ve Birmingham olmak üzere aramalar yapıldı ancak bir sonuca ulaşılamadı. Altınların Britanya’da kaçırılmış olabileceği de bir başka ihtimal.