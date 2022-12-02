47 sanatçı bir arada: Boğaziçi öğrencilerine ‘düşlerine giden yolda’ destek

Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED) tarafından, 47 sanatçının katkılarıyla düzenlenen ‘Hâller | Hayaller: Uyumsuz Zamanlarda Dirençlilik’ sergisi, Boğaziçili öğrencilere düşlerine giden yolda destek olmayı amaçlıyor.

The Marmara Pera’da dün iş ve sanat dünyasından isimlerin katılımıyla açılan sergiden elde edilen gelir, ‘Boğaziçi Değerler Burs Fonu’na aktarılacak.

15 Aralık’a kadar sürecek olan sergide, eserlerin önemli bir bölümü dün akşam satıldı.

2021 yılında 118 öğrenciye burs veren BÜMED, ‘Hâller | Hayaller: Uyumsuz Zamanlarda Dirençlilik’ sergisiyle umudu ve dayanışmayı sanatla çoğaltarak daha fazla öğrencinin hayatına dokunabilmeyi amaçlıyor.

Dünyayı ve insanlık hâllerini anlatan sergi, ziyaretçilerini düşünmeye, yeni sorular sordurmaya, anlamaya, düş kurmaya ve paylaşmaya teşvik ediyor. Sergideki yapıtlar, ekolojiden sağlığa, eğitimden yaşam hakkına uzanan pek çok alanda baş gösteren küresel ve yerel sorunlara karşı insanın direngen doğasını ön plana çıkartıyor.

The Marmara Pera ev sahipliğinde düzenlenen sergi, 1 – 15 Aralık 2022 süresince 10:30 – 19:30 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

Gelirinin burs fonuna aktarıldığı sergideki eserler için [email protected] adresi ile iletişime geçiliyor.