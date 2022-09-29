45 yıl önce cesedi nehirden çıkan kadının kim olduğu araştırılıyor: İllüstrasyon hazırlandı

Britanya’da, 45 yıl önce cesedi nehirde bulunan kadının kimliğinin belirlenmesi amacıyla dijital ortamda hazırlanan görsel kamuoyuyla paylaşıldı.

Görsel: Hew Morrison

1977’de başkent Londra’da, Thames Nehri’nde bir kadın cesedi bulundu. Vauxhall Köprüsü’nün alt kısmında cansız bedeni bulunan kadının kimliği belirlenemedi. Kamuoyu, basın ve soruşturma dosyasında ‘Lady in the Thames’ (Thames Nehri’ndeki kadın) diye nitelendirildi.

Otopside, 30-35 yaş aralığında olduğu belirlenen kadının saçı kumral, gözleri kahverengiydi. Üzerinde siyah pantolon, kırmızı-beyaz çizgili bluz ve lacivert palto vardı.

Çözülemeyen kayıp hikayelerini çözmek için çalışan ‘Locate International’ adlı sivil toplum kuruluşu kadının kimliğinin belirlenmesi için girişimde bulundu.

Adli tıp uzmanlarıyla çalışarak görseller hazırlayan Hew Morrison, cesedin bulunduğu gün olay yeri inceleme ekibinin çektiği fotoğraflar ve yapılan betimlemelere dayanarak illüstrasyon hazırladı.

Locate International’ın CEO’su Dave Grimstead, kadının kimliğinin belirlenmesinin ona ne olduğunun anlaşılması açısından kilit önem taşıdığının altını çizdi ve illüstrasyonu görüp onu tanıdığını düşünen kişilerin internet siteleri üzerinden kendileriyle iletişim kurmalarını istedi.