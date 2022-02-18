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Yaramazlara biraz batar!

45 ilde ‘FETÖ’ operasyonu: 114 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara başsavcılığınca yürütülen iki ayrı ‘FETÖ’ soruşturmasında ‘mahrem imam’ oldukları tespit edilen 114 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

AA’nın haberine göre Başsavcılık Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Jandarma Genel Komutanlığı’nda ve mülki idare içinde yuvalanan ‘FETÖ’ mensuplarına yönelik iki ayrı soruşturma başlatıldı.


Bu kapsamda, 73’ü daha önce ihraç edilmiş kamu görevlisi, 26’sı özel sektör çalışanı olmak üzere 99 ‘mahrem imam’ tespit edildi.

Ayrı bir soruşturmadaysa ‘FETÖ’nün mülki idareye sızan mensuplarından sorumlu ‘mahrem imam’ oldukları anlaşılan yedisi daha önce ihraç edilmiş kamu görevlisi olmak üzere 15 kişi belirlendi.

Ankara merkezli 45 ilde, 114 şüphelinin gözaltına alınmaları için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince devam ediliyor.

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