4,2 milyon dolar para basan kalpazanlara operasyon

İstanbul merkezli iki ilde düzenlenen operasyonda, sahte 4 milyon 260 bin dolar ele geçirildi.

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Mali Suçlar ekipleri, son dönemde bankamatiklerin dahi gerçeğinden ayırt edemediği 100 dolarlık banknotlar için gelen ihbar üzerine harekete geçti.

Şebeke üyelerini takibe alan ekipler, 3 Nisan’da İstanbul ve Tekirdağ’da düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 15 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerdeki aramada, kesilmiş ve basımı devam eden sahte 100 dolarlık banknotlar halinde 4 milyon 260 bin dolar ile 5 milyon dolar basılabilecek pelür kağıt ve sahte para yapımında kullanılan çok sayıda malzemeye el kondu.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.