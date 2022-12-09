42. İstanbul Film Festivali başvuruları açıldı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 7-18 Nisan 2023 tarihlerinde 42’ncisi düzenlenecek olan İstanbul Film Festivali’nin ‘Türkiye Sineması’ bölümüne başvurular başladı.

İlk kez 1982 yılında bir sinema haftası olarak düzenlenen İstanbul Film Festivali’nin programında yer alacak filmler için son başvuru tarihi 20 Ocak 2023.

Sadece internet üzerinden yapılacak başvurular için ayrıntılı bilgi festivalin resmi internet sayfasında yer alıyor.

Festivalin ‘Türkiye Sineması’ bölümündeki filmler Ulusal Yarışma, Ulusal Belgesel Yarışması ve Ulusal Kısa Film Yarışması başlıkları altında izleyicilerle buluşacak.

Teması ‘Sinemaya Yeni Bakışlar’ olan Uluslararası Yarışma’da en iyi filme verilen büyük ödül Altın Lale, Şakir Eczacıbaşı anısına veriliyor.

Yarışmada ayrıca, jüri özel ödülü, en iyi yönetmen, en iyi kadın oyuncu, en iyi erkek oyuncu, en iyi senaryo, en iyi görüntü yönetmeni, en iyi kurgu, en iyi sanat yönetmeni ve en iyi özgün müzik dallarında da birer ödül veriliyor.

Festivalde ayrıca Seyfi Teoman adına en iyi ilk film ödülü veriliyor. En iyi belgesel ve en iyi kısa film ödülleri de para ödülleriyle destekleniyor.

En iyi görüntü yönetmeni ve en iyi kurgu ödülleri ise İKSV tarafından para ödülüyle desteklenecek.

Festivalin ‘Genç Ustalar’ bölümündeki filmler bu yıl da ‘Genç Jüri’ tarafından değerlendirilecek.

Onat Kutlar anısına verilen ödülün ismi değişti

Festivalin kurucularından Onat Kutlar anısına verilen jüri özel ödülü bu yıldan itibaren ‘Kariyo&Ababay Vakfı Jüri Özel Ödülü’ olarak yoluna devam edecek. 150.000 TL değerindeki para ödülü filmin yapımcı ve yönetmeni arasında paylaşılacak.

İstanbul Film Festivali Türkiye Sineması danışma kurulu, sinema yazarları Engin Ertan, Kaan

Karsan, Nil Kural ve Esin Küçüktepepınar’dan oluşuyor.

