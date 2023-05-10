41 yıl geciken Basquiat sergisi: ‘Modena Resimleri’ ilk kez bir arada

ABD’li sanatçı Jean-Michel Basquiat tarafından özel bir sergi için yapılan sekiz resim ilk kez bir arada sergilenecek.
İsviçre’nin Basel şehrinde önümüzdeki ay açılacak sekiz resimlik serginin 41 yıl gecikmeyle yapıldığını söylemek mümkün.
‘Modena Resimleri’ adlı serginin arkasında ilginç bir hikaye var.
İtalyan galerici Emilio Mazzoli, 1982’de o dönem sanat dünyasında kuvvetli rüzgarlar estiren grafiti sanatçısı Jean-Michel Basquiat’yı tek seferlik bir sergi için ülkesine davet eder. Çalışma mekanı ve resim yapması için malzeme de sağlar.
Basquiat o zaman 22 yaşındadır; yaptığı işlerle sanat dünyasına taze bir soluk getirmiş, aykırı duruşuyla dikkat çekmiş, sanat galerileri bu genç adamdan gelecek paranın kokusunu almıştır.
Jean-Michel Basquiat 1980’den itibaren hızla yükselir. Beklemediği miktarda, hatta ruhsal dengesini bozacak kadar para ve şöhret kazanır, daha çoğunu da kazandırır.
Para anlaşmazlığı, iptal edilen sergi
Sanatçı Modena’ya gelir, resimleri yapar ama ödeme konusunda çıkan anlaşmazlık yüzüden şehri terk eder, sergi de iptal olur. Resimler ise zaman içinde dünyanın dört bir yanındaki farklı koleksiyonlara girer.
İşte önümüzdeki ay Basel’de Fondation Beyeler’de, açılacak sergi bu sekiz resmin ilk kez bir araya gelişini görmek için önemli. Aralarında 2021’de Christie’s müzayede evinde 40 milyon dolara satılan ‘The Guilt of Gold Teeth‘ de yer alıyor.
Jean-Michel Basquait sonraki yıllarda madde bağımlılığı yüzünden zor zamanlar geçirir. Zaman zaman tedaviyi denese de fayda etmez. 28 yaşında aşırı dozdan ölür.
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Cabeza – Jean-Michel Basquiat
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