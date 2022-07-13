40 yıl önce öldürülen çocuğun katili bulundu

ABD’de 1982 yılında işlenen bir cinayet aydınlatıldı.

Fotoğraf: Sky News

1982’de, Kaliforniya eyaletinde beş yaşındayken öldürülen Anne Pham’in ölümüne ilişkin dosyayı 2020 yılında yeniden açan dedektifler modern teknolojinin yardımıyla küçük kızın katilini buldu.

Nevada eyaletinde yaşayan Robert John Lanoue (70) geçen hafta tutuklandı. Lanoue’nin, suçun işlendiği Kaliforniya’ya gönderileceği açıklandı.

21 Ocak 1982’de, yuvaya gitmek için evden çıkan Anne Pham’in iki gün sonra cansız bedeni bulunmuştu. Küçük kız kaçırılmış, cinsel istismara uğramış ve boğularak öldürülmüştü.

Dosyayı yeniden açmak için onay alan savcılık, olay yerindeki DNA kalıntılarını incelemeye aldı. Olay yerindeki kalıntılar, internette paylaşılan veri tabanı ve genetik soybiliminden yararlanılarak karşılaştırıldı ve Lanoue’nin izine ulaşıldı.

Cinayet işlendiğinde 29 yaşında olan Lanoue, ‘planlayarak cinayet işlediği’ gerekçesiyle yargılanacak.