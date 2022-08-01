40 milyon yıllık timsah fosili satılacak

İskoçya’da, 40 milyon yıllık timsah fosili açık artırmayla satılacak.

Fotoğraflar: McTear’s Müzayede Evi

10 Ağustos’ta, Glasgow kentinde açık artırmaya çıkarılacak fosil, 200 fosilin yer aldığı, emekli bir jeologa ait koleksiyonun parçası.

Çin’de gün ışığına çıkarılan, 92 santimetre boyundaki ‘Plalaysuchus Petroleum’ timsahın 15 bin sterline (328 bin 975 lira) alıcı bulacağı tahmin ediliyor.

Açık artırmayı düzenleyecek McTear’s Müzayede Evi’nde görevli eksperler, Eosen devrine ait fosilin çok iyi korunarak günümüze ulaştığını, timsahın iskeletinin tamamını görmenin mümkün olduğunu söyledi.

Müzayedede satılacak diğer ‘parçalar’ arasında hadrozor (geç Kretase döneminde yaşamış sorguçlu, ördek gagalı, kuş kalçalı dinozorları kapsayan familya) yumurtası fosili, 5 milyon yıllık Megalodon köpek balığı dişi bulunuyor.