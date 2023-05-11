’40 kapılı şehir’ artık cebinizde: Ani mobil

Anadolu Kültür tarafından, ’40 kapılı şehir’ olarak da bilinen Ani Arkeolojik Alanı’nı tüm boyutlarıyla tanıtmak üzere hazırlanan mobil uygulama ‘Ani Mobil‘ yayında.

Khtzkonk Manastırı Kalıntılar ve Surp Sarkis Kilisesi (Vedat Akçayöz, 2015)

Kars’ın merkezine 48 kilometre uzaklıkta, Arpaçay vadisi yakınında bulunan ve yaz-kış ziyaretçi akınına uğrayan Ani Arkeolojik Alanı’nı hikayesiyle birlikte tanımak ve deneyimlemek isteyen herkes uygulamayı App Store ve Play Store’dan ücretsiz indirebiliyor.

Türkiye, Ermenistan, Avrupa ve ABD’den çok sayıda uzman, arkeologlar, sanat tarihçileri, mimarlar ve fotoğrafçılar tarafından üç dilde geliştirilen uygulama, Ani ve çevresine ait bilgileri, ‘Tarihçe’, ‘Mimari’, ‘Sanat Tarihi’ ve ‘Koruma Çalışmaları’ başlıkları altında kullanıcıya sunuyor.

Farklı yapıların Ani içindeki konumları temel alınarak oluşturulan 4 ana rota ise Ani Arkeolojik Alanı’nı belli temalar üzerinden ziyaret etme ve deneyimleme olanağı sağlıyor. Kullanıcılar tercih ettikleri yapıları seçerek kendi güzergahlarını da oluşturabiliyor.

Gagikashen Kilisesi (Vedat Akçayöz, 2017)

Sanal rehber ayrıca ziyaret saatleri, ulaşım, erişebilirlik gibi pratik bilgileri de içeriyor.

Ani Mobil Uygulaması hakkında daha fazla bilgiye Türkçe ve İngilizce olarak www.anadolukultur.org adresinden erişilebiliyor.

Ani: Taşın Şiiri

Ani, bugün Türkiye ve Ermenistan’ı ayıran Arpaçay’ın sağ kıyısında, üçgen bir plato üzerinde yer alıyor.

Çok okunan Muharrem İnce adaylıktan çekildi

Bu efsanevi kentin hikayesi yüzyıllar öncesine, Doğu’yu Batı ile buluşturan kervan yollarına uzanıyor, 11. yüzyılda Ermeni krallığı Bagratuniler’e başkent olduktan sonra zenginlik ve görkeminin zirvesine varıyor.

Ani Surları Genel Görünüm (Vedat Akçayöz, 2012)

Ani, o tarihe dek tarımsal üretime dayalı kırsal nüfustan ibaret Anadolu coğrafyasında ticaret ve zanaat merkezli ‘kentsel kültür’e geçişi temsil ediyor. Orta çağ mimarlık tarihinin en önemli anıtlarından biri olan ünlü çifte surlarıyla bilinen Ani şehrinin anıtsal yapıları yüzyıllar boyunca Bizanslılardan Ermeni krallıklarına, Sasanilerden Şeddadilere çeşitli kültürlere ve çalkantılı bir tarihe tanıklık ediyor.

Çok okunan MetroPOLL anketi: Kılıçdaroğlu ilk turda kazanmaya çok yakın

Bakireler Manastırı ve solda Arpaçay Nehri (Vedat Akçayöz, 2012)

Halk arasında ‘Bin bir kiliseli şehir’, ’40 kapılı şehir’ olarak da adlandırılan Ani Arkeolojik Alanı ve çevresi 2012’de UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi’ne dahil edildi ve 2016’da ‘Dünya Mirası’ olarak tescillendi.