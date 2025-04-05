39 ilde yağış bekleniyor: Altısına sarı kodlu uyarı

İstanbul dahil 39 ilde yağış bekleniyor. Altı il sarı kodla uyarıldı.

Fotoğraf: AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sarı kodla uyardığı iller şunlar:

Antalya

Diyarbakır

Batman

Bitlis

Siirt

Şırnak

Yağış beklenen diğer illerse şunlar:

Aydın

Muğla

Adana

Mersin

Osmaniye

Tunceli

Bingöl

Hakkari

İzmir

İstanbul

Kırklareli

Kocaeli

Afyonkarahisar

Denizli

Hatay

Ankara

Eskişehir

Konya

Nevşehir

Bolu

Karabük

Sinop

Zonguldak

Amasya

Artvin

Samsun

Trabzon

Erzurum

Kars

Malatya

Van

Gaziantep

Şanlıurfa

Meteorolojinin renk kodları ve anlamı ne?

Yeşil: Uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadise tahmin edilmemekte.

Sarı: Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı.

Turuncu: Hava durumu tehlikeli. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemekte. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmeli.

Kırmızı: Hava durumu çok tehlikeli. Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edilmekte. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit eder. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminler sıklıkla takip edilmeli.



